Kiev, "è sopravvissuta" a un'altra notte di attacchi da parte della Russia, che deve essere "isolata" dal mondo intero: lo ha scritto oggi in un tweet il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, esortando tutti i Paesi a "fermare i criminali di guerra russi".

“Sono previsti più attacchi aerei”

"Kiev, la nostra splendida e pacifica città, è sopravvissuta a un'altra notte agli attacchi delle forze di terra russe, dei missili", ha aggiunto Kuleba. "Uno di questi ha colpito un appartamento residenziale a Kiev. Chiedo al mondo di isolare completamente la Russia, espellere gli ambasciatori, imporre un embargo petrolifero, rovinare la sua economia. Fermate i criminali di guerra russi!". L'esercito russo non è entrato in città, ma "sono previsti più attacchi aerei", ha dichiarato dal canto suo il sindaco di Kiev Vitalii Klitschko, rivolgendosi poi ai cittadini: "rimanete nei rifugi antiaerei. Non uscite".