Elon Musk cede le azioni Tesla

Elon Musk vende azioni Tesla per 8,5 miliardi di dollari rafforzando la sua posizione di liquidità per l’acquisizione di Twitter. Le vendite sono avvenute fra martedì e giovedì, dopo il via libera del consiglio di amministrazione della società che cinguetta all’offerta da 44 miliardi presentata dal miliardario-visionario.

Penalizzato il titolo del colosso

Il timore di una pioggia di vendite di azioni Tesla da parte di Musk ha penalizzato il titolo del colosso delle auto elettriche nelle ultime sedute. Ma Musk ha rassicurato nella tarda serata di giovedì: “nessuna altra vendita è in programma dopo oggi”. Una frase comunque sibillina che non spazza tutti i dubbi. Resta infatti infatti ancora da chiarire come il patron di Tesla finanzierà la sua quota di 21 miliardi di dollari per l’operazione e un ulteriore ritorno sul mercato per cedere titoli di Tesla è, secondo gli osservatori, una delle strade plausibili.

Incarico anche a Twitter

Gli azionisti di Tesla seguono con attenzione gli sviluppi domandosi quali saranno le ripercussione sulla società del nuovo “giocattolo” di Musk. Già super impegnato fra Tesla, SpaceX, Neuralink e The Boring Company, Musk potrebbe assumere almeno inizialmente un incarico anche a Twitter, dove potrebbe tornare con un ruolo manageriale il fondatore Jack Dorsey. “La sua straordinaria energia non va sottovalutata. E da quello che si sente dire Tesla è gestita così bene che Musk non è e non ha bisogno di essere coinvolto nelle operazione day-to-day”, affermano alcuni analisti.