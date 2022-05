Elezioni colombiane sotto osservazione

Lo svolgimento del primo turno delle elezioni presidenziali in calendario domenica sarà seguito da osservatori di oltre 27 organizzazioni internazionali. Lo ha reso noto il Registro nazionale dello stato civile.

In un comunicato il titolare del Registro, Alexander Vega Rocha, ha sottolineato che il voto in cui saranno scelti i prossimi presidente e vicepresidente per il periodo 2022-2026 "sarà il più osservato della storia colombiana".

Alcune di queste missioni, ha precisato, sono solo di natura tecnica e hanno accompagnato le diverse simulazioni realizzate nelle scorse settimane, mentre "ci sono otto missioni accreditate che svolgeranno un’attività complessa di fornitura di garanzie del processo elettorale, compresa la verifica del software e lo scrutinio dei voti".

Si tratta di quelle dell’Unione europea (Ue), dell’Organizzazione degli Stati americani (Osa), della Fondazione internazionale per i Sistemi elettorali (Ifes), del Centro di consulenza e promozione elettorale (Capel), di Transparencia electoral (Argentina), dell’International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), della Association of World Election Bodies (A-WEB).

Vega Rocha ha concluso che questo è un modo per ottenere il massimo di chiarezza per il processo, indicando che come organizzazioni internazionali potranno esprimere un’opinione imparziale e "definire concetti che aiutino il processo elettorale".