Dopo Buffalo non si ferma la violenza armata negli Usa

Altre due sparatorie e altri morti. Si allunga lascia di sangue negli Stati Uniti, in un fine settimana contrassegnato dal massacro nel supermercato di Buffalo, dove un diciottenne suprematista ha aperto il fuoco e ucciso dieci persone per motivi razziali.

In una chiesa californiana

Nel sud della California, nella comunità per pensionati di Laguna Woods, un uomo sulla sessantina ha aperto il fuoco in una chiesa, la Geneva Presbyterian: il bilancio è di un morto e quattro feriti in condizioni critiche. “Nessuno deve avere paura a recarsi nel suo luogo di preghiera”, afferma il governatore della California Gavin Newsom. L’episodio è avvenuto domenica intorno alle 13.30 locali: il rapido intervento della polizia ha consentito di fermare il sospettato e recuperare l’arma usata. Una persona è deceduta sul colpo, mentre i quattro feriti sono stati trasportati in ospedale. Le vittime sono tutte adulte, ha spiegato la polizia, affermando che il motivo scatenante del gesto folle non è ancora chiaro.