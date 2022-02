“Disposto a negoziati di alto livello”

La Russia “è disposta a condurre negoziati ad alto livello con l’Ucraina”: è quanto ha detto il presidente russo Vladimir Putin nella telefonata avuta nel pomeriggio con l’omologo cinese Xi Jinping parlando della situazione in Ucraina. Putin “ha introdotto latitudine e longitudine storiche della questione e la situazione e la posizione delle operazioni militari speciali russe nella parte orientale del Paese”. E ha affermato “che Usa e Nato hanno a lungo ignorato le ragionevoli preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza, ripetutamente rinnegato i loro impegni e continuato a far avanzare il dispiegamento militare verso est”.