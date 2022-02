Cremlino: “L'Ucraina rifiuta i negoziati”

La Russia è in grado di prendere misure adeguate per mitigare i danni delle sanzioni, ha inoltre annunciato il Cremlino citato dalla Tass. Mosca, quindi, adotterà misure che si adattano al meglio agli interessi nazionali in risposta alle sanzioni.

"In seguito ai bombardamenti dei militari ucraini - annuncia il sindaco di Donetsk, Alexey Kulemzin, sul proprio profilo Telegram - un sistema di approvvigionamento idrico che riforniva la città di Donetsk è stato danneggiato. Da diversi giorni si verificano interruzioni in numerosi distretti. "Per accelerare il ripristino dell'approvvigionamento idrico - continua il primo cittadino - si è deciso di sospendere l'erogazione centralizzata di acqua calda in città dalle 14 del 26 febbraio".