Cosa sta succedendo in Ucraina?

L’intento di Mosca di sfidare Kiev, Washington e tutta l’alleanza atlantica appare ormai evidente così come la non riuscita degli sforzi diplomatici internazionali, che fino ad ora non hanno portato a nulla.

Come si è arrivati a questo?

Nel marzo 2021 l’invio delle truppe russe al confine ucraino ha dato via all’escalation, portando a un progressivo degrado delle relazioni con gli Stati Uniti. A questo si è aggiunto un ultimatum presentato a dicembre da Mosca, dove si chiedeva il ritiro della NATO dall’est Europa nonché l’impegno a non accettare future adesioni da parte dei Paesi dell’ex Unione Sovietica, Ucraina in primis.