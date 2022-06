Colombia, crolla una tribuna durante la corrida: 8 morti

Almeno otto persone sono morte e diverse centinaia sono rimaste ferite nel crollo di una tribuna durante una corrida a El Espinal, nella Colombia centrale, secondo quanto riferiscono i media locali. Sulle reti sociali sono stati postati video in cui si vede chiaramente il momento del crollo, il gran polverone generato, le persone inghiottite dalle strutture schiantatesi al suolo, e il fuggifuggi delle persone che in quel momento nell'arena sfidavano i tori in libertà.

Tribune colme di spettatori

Lo spettacolo, indica Blu Radio di Bogotà, era stato organizzato per le festività in questi giorni di San Pietro e Paolo, e le tribune dell'arena erano strapiene di spettatori quando, forse per l'eccessivo affollamento, è avvenuto il crollo che ha coinvolto un gran numero di persone. Da parte sua il governatore del dipartimento di Tolima, José Ricardo Orozco, ha reso noto attraverso l’emittente che, per ora, “i morti sono otto e il numero dei feriti supera i 60”.