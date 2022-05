Cina, schianto volontario Boeing

Le prime indicazioni emerse dall’esame delle scatole nere è che il Boeing di China Eastern, schiantatosi al suolo il 21 marzo con 123 passeggeri e 9 componenti dell’equipaggio, è stato fatto precipitare intenzionalmente e non è chiaro se per scelta di qualcuno che si trovava nella cabina, di un pilota o di un intruso. Lo riferisce il Wall Street Journal, dando conto delle ricostruzioni preliminari dell’incidente. L’aereo stava viaggiando ad alta quota quando cambiò improvvisamente la rotta per andarsi a schiantare in picchiata e senza alcun allarme o richiesta d’aiuto sulle montagne impervie di Wouzhou.

L’aereo ha fatto quello che ‘gli era stato chiesto di fare’

I dati di volo hanno indicato che qualcuno nella cabina di pilotaggio ha fatto schiantare intenzionalmente il Boeing 737-800 di China Eastern, secondo fonti familiari con la valutazione preliminare dei funzionari Usa sulle cause della tragedia costata la vita a 132 persone. L’aereo, perfettamente funzionante, ha fatto in altri termini quello che ‘gli era stato chiesto di fare’ dalla navigazione in alta quota all’improvvisa discesa quasi verticale alla velocità del suono fino allo schianto e alla polverizzazione del velivolo in quasi 50.000 pezzi.

Malumore per l’analisi dei dati

I dati di una scatola nera recuperata (la seconda era in condizioni definite come ‘problematiche’) hanno infatti suggerito che gli input ai comandi hanno spinto l’aereo nella picchiata fatale, ha scritto il Wsj. Ufficialmente l’indagine è gestita dalle autorità cinesi, ma l’analisi delle scatole nere è finita nelle mani di un team investigativo occidentale, negli Usa: la situazione ha creato malumori tra le parti.