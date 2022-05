Caso Maddie, nuove prove contro Bruckner

“L’indagine contro Christian Bruckner è ancora in corso e credo che ci siano nuove prove che possono darci la certezza che sia lui l’assassino di Madeleine McCann”, è quanto ha dichiarato il procuratore tedesco Hans Christian Wolter durante un’intervista con i media. Wolter si riferiva al cosiddetto “caso Maddie”, dal soprannome della bambina inglese che il 3 maggio del 2007, quando aveva 3 anni, sparì dalla stanza dove dormiva con i fratelli in un residence di Praia da Luz, nel sud del Portogallo. L’intervista è stata pubblicata in occasione del quindicesimo anniversario dalla sua sparizione. Tuttavia il procuratore tedesco ammette anche che non ci sono prove forensi e che non sarà scontato riuscire a portare Bruckner davanti ad un giudice per questo caso.