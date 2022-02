Canada, arrestata organizzatrice della protesta

Tamara Lich, l'organizzatrice della protesta contro le restrizioni per il Covid-19 in Canada, è stata arrestata. Lo riportano i media locali. Lich, 47 anni e volto pubblico dei manifestanti, è una delle sostenitrici della secessione delle province occidentali del Canada dal resto del Paese.

“Pronti a intervenire”

La polizia di Ottawa ieri ha messo in guardia i manifestanti che da giorni occupano le strade della città per protestare contro le restrizioni del Covid. “Siamo pronti a intervenire per espellere i manifestanti illegali dalle strade”, ha avvertito Steve Bell, il capo della polizia di Ottawa.