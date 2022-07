Bombardamento a Donetsk, 15 morti

Il bombardamento

Almeno 15 persone hanno perso la vita e un’altra ventina, incluso un bambino di nove anni, sono intrappolate in queste ore sotto le macerie di un edificio residenziale di Chasiv Yar in seguito a un bombardamento delle forze russe la notte scorsa con missili Hurricane, secondo il presidente dell’amministrazione militare regionale Pavel Kirilenko citato da Unian. 5 persone sarebbero state tratte in salvo per ora, secondo i servizi d’emergenza.