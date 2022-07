Biden positivo al Covid

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è positivo al Covid per la prima volta. Lo afferma la Casa Bianca. Biden è completamente vaccinato e ha “sintomi lievi”. Biden “ha iniziato a prendere il Paxlovid. Seguendo le linee guida del Cdc (l’ente sanitario americano) - viene aggiunto - sarà in isolamento alla Casa Bianca e continuerà a svolgere i suoi compiti”. L’unità medica della Casa bianca notificherà la positività del presidente a chi è stato a stretto contatto con lo stesso, riporta la Cbs.

La first lady negativa

Stando alla CNN Jill Biden è risultata negativa al test per il Covid questa mattina e manterrà il suo programma di lavoro. La First Lady in queste ore è in Michigan.