Berlino porta l’Italia all'Aia

La Germania ha avviato un procedimento davanti alla Corte internazionale di giustizia (Icj) dell'Onu, basata all'Aia, contro la Repubblica italiana per mancato rispetto della sua immunità giurisdizionale come Stato sovrano.

I casi nel dettaglio La Germania si riferisce in particolare alla sentenza n. 238/2014 del 22 ottobre 2014 della Corte costituzionale italiana, con la quale quest’ultima ha riconosciuto “l’obbligo del giudice italiano di conformarsi alla sentenza della Icj del 3 febbraio 2012” ma, tuttavia, “ha sottoposto questo stesso obbligo al principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali del diritto costituzionale italiano, per consentire alle vittime di crimini di guerra e di crimini contro l’umanità di presentare ricorsi individuali contro gli Stati sovrani”. La Germania sostiene che la sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale italiana, “adottata in violazione consapevole del diritto internazionale e del dovere dell’Italia di conformarsi ad una sentenza del principale organo giudiziario delle Nazioni Unite, ha avuto conseguenze di ampia portata”.

25 nuove cause intentate

Dopo la pronuncia della sentenza “almeno 25 nuove cause sono state intentate contro la Germania davanti ai tribunali italiani” e “in almeno 15 procedimenti, i tribunali nazionali italiani hanno preso in considerazione e proceduto a richieste di risarcimento contro la Germania in relazione alla condotta del Reich tedesco durante la seconda guerra mondiale”.