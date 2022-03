Attesi i colloqui, ma “zero speranze”

Oggi sono attesi i colloqui tra Mosca e Kiev. Sul tavolo delle trattative ci sarebbe anche il “cessate il fuoco”, anche se secondo molti esperti di geopolitica questa è una soluzione pressoché impossibile. Anche Peter Regli, già capo dei Servizi d’informazione della Confederazione, ha confermato in diretta a Ticinonews che la “speranza è zero”. “Le richieste da ambo le parti sono troppo opposte: Zelensky vuole l’indipendenza, Putin invece vuole il Paese”, sottolinea Regli.

“Putin sta perdendo ma diventa brutale” Nonostante il conflitto disumano la popolazione civile che è rimasta nel Paese oppone resistenza ai russi invasori. “Vladimir Putin sta perdendo su tutti i fronti, è preoccupato e sembra che sia molto nervoso”, ha sottolineato Regli. Ma cosa fa un criminale di guerra quando vede che i piani non vanno come aveva pianificato? “Diventa più brutale”, confessa l’esperto.

“Zelensky bersaglio numero uno”

“In Ucraina utilizza sistemi d’arma che sono proibiti da leggi internazionali”, sostiene. Le stesse armi con le quali anche in Siria ha distrutto ospedali e scuole, e sempre di più anche in Ucraina colpisce la popolazione civile. Tutto il mondo realizza la volontà “di difendersi da parte del popolo ucraino e di mantenere l’indipendenza”, ribadisce. Per l’esperto però “Zelensky è il bersaglio numero uno”.