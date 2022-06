Assalto Capitol, “vari deputati repubblicani chiesero la grazia”

Chiesta clemenza

Diversi importanti collaboratori dell’allora presidente, tra cui l’assistente speciale Cassidy Hutchinson e il consigliere Johnny McEntee, hanno raccontato che vari membri repubblicani del Congresso cercarono il provvedimento di clemenza: Andy Biggs, Louie Gohmert, Scott Perry, Marjorie Taylor Greene e Matt Gaetz. Inoltre, sempre stando alle testimonianze, il deputato Mo Brooks mando’ un’e-mail l’11 gennaio 2021 chiedendo la grazia “per tutti gli usi” per ciascuno parlamentare che avesse contestato i voti elettorali, dall’Arizona alla Pennsylvania. Richieste che confermerebbero gli sforzi dei congressman repubblicani per diffondere la disinformazione sui risultati delle elezioni e per fare pressione sul dipartimento di giustizia affinché legittimasse le accuse di brogli di massa. Nessuno dei parlamentari comunque ottenne la grazia.