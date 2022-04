Arrestato il presunto autore della sparatoria

Il presunto autore dell'attacco alla metropolitana di New York è stato arrestato mentre camminava in strada come se nulla fosse. Due agenti lo hanno visto e lo hanno arrestato, riferisce la Cnn. L’uomo, fermato nell'East Village, fra St. Marks e la First Avenue, non ha opposto alcuna resistenza. Frank James rischia di trascorrere il resto della sua vita in carcere. Su di lui una delle accuse che pesano è quella di reato terroristico federale. Lo afferma la polizia di New York.

I vicini di James, “burbero ma non una minaccia” Un “burbero” che vive in un appartamento “disordinato e sporco” ma “non considerato una minaccia”. A descrivere Frank James, il sospetto della sparatoria di Brooklyn, sono con il New York Times i suoi vicini di casa a Milwaukee. Intanto spuntano altri video postati online da James. In uno fa riferimento a Filadelfia, città dove apparentemente aveva affittato una casa: la descrive come una “zona pericolosa” in grado di far scattare “molti pensieri negativi”. “Soffro di stress post-traumatico - aggiunge - a causa di tutte le cose che ho passato nella mia vita”.

Nel mirino il sindaco newyorchese

La notizia però non spazza via la rabbia e la frustrazione di cittadini e pendolari della Grande Mela. E lo shock per quanto accaduto lascia spazio all’indignazione. In molti si chiedono com’è possibile che ci sia voluto così tanto tempo per catturare un uomo così pericoloso in una città super sorvegliata come New York. E ci si chiede, tra le tante cose, come sia possibile che il giorno della mancata strage le telecamere di sorveglianza della stazione della metro di Sunset Park, a Brooklyn, non fossero in funzione. Nel mirino dell’opinione pubblica finisce così il sindaco Eric Adams, ex poliziotto, che ha vinto le elezioni proprio promettendo una New York più sicura, a partire dalla rete della metropolitana, spina dorsale del trasporto pubblico nella metropoli. Costretto all’isolamento a causa del Covid, Adams in queste ore ribadisce il suo fermo impegno contro l’ondata di violenze nella città e ipotizza l’introduzione di sistemi simili ai metal detector per controllare gli ingressi nelle stazioni della metropolitana, per far sì che nessuno vi possa entrare armato. Un’ipotesi che non sembra però soddisfare sufficientemente il crescente bisogno di sicurezza, con la storica subway teatro dall’inizio dell’anno di decine di incidenti di criminalità. Il sindaco ha quindi assicurato una maggiore presenza della polizia e ha confermato di voler contrastare il fenomeno dei senzatetto che usano i vagoni della metropolitana come rifugio. Iniziative che non hanno finora portato i frutti sperati e che hanno causato una pioggia di polemiche contro un’amministrazione ritenuta incapace di affrontare il problema.