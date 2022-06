Accordo al Senato sulle armi

Negli Stati Uniti, un gruppo bipartisan di senatori ha raggiunto un accordo preliminare sulle armi trovando un’intesa su controlli più stringenti agli acquisti, soprattutto per gli under 21, e ulteriori fondi per la sicurezza delle scuole.

L’accordo, si legge in una nota, incoraggia anche gli stati americani ad adottare norme che consentano alla polizia e alle famiglie di chiedere a un tribunale dello stato di rimuovere temporaneamente le armi a qualcuno che potrebbe essere pericoloso per sé stesso e per gli altri.

“Un passo avanti, ma non del tutto sufficiente”

Dal canto suo il presidente Joe Biden ha notato che l’accordo raggiunto dal gruppo bipartisan “non ha tutto quello che ritengo necessario, ma è un importante passo nella giusta direzione”. Biden ha poi sottolineato che se l’intesa sarà approvata sarà la più significativa che ha avuto l’ok del Congresso da decenni. Biden assicura che firmerà il provvedimento: “prima arriva sul mio tavolo, prima lo posso firmare”.