A Pechino misure anti-Covid estese

La città ha registrato oggi ulteriori 52 infezioni, di cui 46 accertate e 6 portatori asintomatici, evitando finora un lockdown draconiano come quello deciso un mese fa a Shanghai per fermare la diffusione della variante Omicron. Tra le misure ancora in vigore, ci sono quelle sulla chiusura di palestre, teatri e altri luoghi di intrattenimento, e la limitazione al 50% della capienza per musei e parchi, insieme allo stop ai ristoranti, sempre operativi solo in modalità asporto e consegna a domicilio.