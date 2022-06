850 migranti davanti alle coste italiane

Nelle acque territoriali italiane si sta assistendo a una vera e propria situazione di caos. Tre navi Ong con a bordo 850 migranti invocano il porto sicuro nel Bel Paese, dove nell’hotspot di Lampedusa se ne trovano già più di mille. Lo riporta Il Giornale, spiegando che la situazione migranti in Italia è già fuori controllo, senza neanche essere arrivati al picco degli sbarchi, previsto tra luglio e agosto.

1’200 persone nell’hotspot di Lampedusa

Nell’hotspot di Lampedusa negli scorsi giorni sono già state ospitate fino a 1’200 persone a fronte di una capienza massima di 350. La nave Diciotti nel mentre continua a fare la spola tra l’isola di Lampedusa e la Sicilia al fine di alleggerire la struttura e smistate i migranti per evitare ulteriori sovraccarichi dovuti ai continui arrivi anche con carrette del mare e gommoni.

Problema oltre i confini siciliani

Ma il problema non va circoscritto ai confini di Lampedusa: da molti giorni si stanno registrando sbarchi autonomi anche in Calabria, Sardegna e in altre zone della Sicilia. Proprio ieri pomeriggio, 80 migranti a bordo di un barcone sono stati intercettati nelle acque di Siracusa dalla guardia costiera.

Cosa chiedono le Ong

A meno di 20 miglia (circa 32 km) da Pozzallo si trova Sea Eye 4 con a bordo 474 persone, frutto di diversi interventi effettuati nel Mediterraneo centrale. Sea Eye 4 fa inoltre sapere che molte delle persone a bordo hanno già trascorso 7 notti in mare e in diversi hanno bisogno di cure a terra. Poco distante dalla nave tedesca si trova la spagnola Aita Mari con a bordo 112 persone. Entrambe stanno chiedendo un porto sicuro in Sicilia, con particolare interesse per Pozzallo, punto più vicino. A poche miglia da Lampedusa si trova invece Sea Watch 4 con 261 migranti, 165 dei quali trasbordati dalla Louise Michel e 96 consegnati dal mercantile Aslihan.