50 anni fa il “Bloody Sunday”

Ricorre oggi il cinquantesimo anniversario della ‘domenica di sangue’, consumatasi il 30 gennaio del 1972 in Irlanda del Nord, quando i paracadutisti britannici spararono su una manifestazione di protesta di civili disarmati a Derry, causando 14 morti.

Alle 16.45 nella città nordirlandese che i britannici e gli unionisti chiamano Londonderry si terrà una marcia pacifica alla quale parteciperanno i parenti delle vittime. che ripercorreranno la stessa strada della manifestazione finita in tragedia 50 anni fa.

Il tema scelto per commemorare questo importante anniversario dal Bloody Sunday Trust, il fondo creato nel 1997 per sostenere le famiglie delle vittime, è ‘One World, One Struggle’, ‘Un mondo, una lotta’. L’associazione ha chiesto ai cittadini di Derry di partecipare alla marcia nel rispetto delle norme anti-Covid.