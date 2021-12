30 anni dopo, Gorbaciov ricorda l’URSS

“Furono giorni bui per l’Unione Sovietica, per la Russia e anche per me. Ma non avevo il diritto di agire diversamente“, ricorda ora Gorbaciov, che spiega anche perché non usò mai la forza per tentare di tenere insieme l’impero: “In primo luogo perché avrei smesso di essere me stesso. E poi una decisione del genere avrebbe innescato una guerra civile gravissima e dalle conseguenze imprevedibili. Ero certo che questo scenario dovesse essere evitato a tutti i costi“.