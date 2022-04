UBS, utile +17% nel primo trimestre

Il bilancio è più contrastato per le divisioni. L'importante unità della gestione patrimoniale, Global Wealth Management (GWM), ha fatto segnare un utile prima delle imposte di 1,31 miliardi di dollari (-7%), nel limite inferiore delle previsioni. I ricavi netti generatori di commissioni di GWM hanno raggiunto i 19,4 miliardi di dollari. Anche la divisione risparmio gestito, Asset Management, (-23% a 174 milioni di dollari) ha in parte deluso. La divisione Investment Bank (IB) ha invece fatto segnare un balzo del 126% a 929 milioni di dollari. Il primo trimestre ha sofferto per straordinari fattori macroeconomici e geopolitici, ha detto il direttore generale di UBS, Ralph Hamers, citato in un comunicato.

Ridotti i rischi in Russia

UBS ha ulteriormente ridotto le sue esposizioni in Russia: dai 0,6 miliardi di dollari della fine del 2021, ai 0,4 miliardi di fine marzo. Ciò include posizioni nelle divisioni Personal & Corporate Banking e Investment Bank. La banca ha anche confermato che non inizia nuove relazioni d’affari in Russia o con clienti domiciliati nel Paese. Circa lo 0,7% degli attivi della gestione patrimoniale sono collegati a clienti colpiti da sanzioni, precisa ancora UBS. La banca non ha invece un’esposizione diretta significativa in Ucraina e Bielorussia.