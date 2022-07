Ubs, multa da 925'000 dollari negli Usa

Ubs, JPMorgan e TradeStation sono state sanzionate dall'autorità statunitense di vigilanza della borsa per non aver adottato misure per impedire il furto di identità dei clienti. Le società hanno violato il regolamento in vigore. Tra il gennaio 2017 e l'ottobre 2019, i programmi di prevenzione in questo ambito delle aziende non hanno rispettato le linee guida e le procedure per l'identificazione di un furto, ha precisato ieri sera la Securities and Exchange Commission (Sec). L'autorità ha inoltre riscontrato che i programmi in questione non includevano linee guida e procedure adeguate per rispondere in modo appropriato a un furto di identità o per garantire che i programmi fossero regolarmente aggiornati.