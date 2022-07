Tesla vende il 75% dei suoi Bitcoin

Tesla, le promesse malgrado il calo

Tesla ha pubblicato il dato della sua vendita di Bitcoin nel contesto dei regolari aggiornamenti trimestrali. La compagnia ha inoltre riportato profitti più alti del previsto per tre mesi fino alla fine di giugno, dovuti agli aumenti di prezzo che hanno aiutato a superare diverse sfide, come i lockdown in Cina.

Musk ha inoltre promesso una seconda metà dell’anno capace di “superare ogni record”. Il Ceo avrebbe parlato di nuovi record di produzione nelle sue fabbriche in Cina, oltre che in Germania e negli Stati Uniti. Le azioni di Tesla hanno tuttavia perso il 40% del loro valore durante l’ultimo anno.