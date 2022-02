Prospettive d’impiego ai massimi da 20 anni

Crescita dell’occupazione

Il dato si basa sulla risposte di 4500 aziende, a cui è stato chiesto di specificare i piani riguardo all’occupazione. Il responso è chiaro: in generale le imprese giudicano il loro attuale organico troppo limitato e intendono reclutare nuovo personale nel corso dei tre prossimi mesi. “Il valore dell’indicatore segnala una crescita complessiva molto forte dell’occupazione per il trimestre in corso e quello successivo”, afferma il KOF. La ripresa è in atto in tutti i settori. Particolarmente degna di nota, agli occhi degli specialisti del Politecnico federale, è l’evoluzione in atto nel ramo manifatturiero e nel commercio all’ingrosso. Ma anche nel comparto della costruzione le ditte vogliono assumere: l’indicatore settoriale non è mai stato così elevato.