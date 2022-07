Previdenza professionale in difficoltà

Instabilità economica, situazione di scoperto

Tra i motivi dell’instabilità economica del primo semestre del 2022 citati si trovano pressione inflazionistica, rialzo dei tassi di interesse, catene di approvvigionamento perturbate, crisi energetiche, guerra in Ucraina e pandemia Covid-19 in Cina.

Le forti correzioni sui mercati conseguenti hanno avuto un impatto negativo sulla situazione finanziaria delle istituzioni di previdenza in Svizzera. Secondo le proiezioni, la media dei tassi di copertura ponderati in funzione del capitale si sono nettamente abbassati, passando dal 118.5% a fine 2021 al 103.4% del 30 giugno 2022. Va tuttavia considerato che questa deteriorazione tende a essere sovrastimata, dato che l’aumento significativo dei tassi di interesse non è presa in conto nella valutazione.

In totale, 285 istituti di previdenza sono in situazione di scoperto, contro i 13 di fine 2021, cioè non sarebbero in misura di coprire al 100% i loro impegni. Ponderata in funzione del capitale, questa situazione concerne il 39.9% degli istituti di previdenza, contro lo 0.1% di fine 2021.