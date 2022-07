Orologi di lusso, export in crescita

Esportazioni dell’orologeria d’alta gamma in crescita, malgrado tutto

Malgrado le crisi internazionali le esportazioni di orologi elvetici sono fortemente aumentate nel primo semestre, ma secondo l’esperto bisogna leggere bene le cifre: a tirare è il settore d’alta gamma, che rappresenta solo il 10% in volume, ma il 70% in valore, spiega alla radio romanda RTS. “Bisogna quindi guardare all’intera industria, perché la gente non ha solo orologi di lusso”. Per vivere il settore non può puntare solo sui cronometri più cari. “Per accedere all’ultimo scalino bisogna avere affrontato quelli precedenti”, mette in guardia il fondatore del marchio BA111OD.