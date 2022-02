La borsa svizzera apre in profondo rosso

Apertura in profondo rosso per la borsa svizzera sulla scia della guerra in Ucraina: alle 09.05 l’indice dei valori guida SMI segnava 11’652,16 punti, giù del 2,57% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI perdeva il 2,28% a 14’768,61 punti.

La situazione in Ucraina complica le cose

Gli investitori prendono atto delle chiusure molto negative delle piazze asiatiche, a partire da quella di Tokyo (Nikkei - 1,81% a 25’970,82 punti). Anche Wall Street - prima ancora della partenza dell’operazione militare russa - aveva terminato in netto ribasso (Dow Jones -1,38% a 33’132,25 punti, Nasdaq -2,57% a 13’037,49 punti). “Sul mercato domina il panico”, ha commentato un’operatrice. La decisione del presidente Vladimir Putin di entrare nella parte orientale dell’Ucraina sta spaventando gli investitori: il barile di petrolio è salito oltre i 100 dollari per la prima volta dal 2014, il prezzo dell’oro ha raggiunto livelli che non si vedevano dall’anno scorso e anche il franco si è rafforzato, mantenendo fede alla sua fama di porto sicuro.