“Il debito del mondo si stabilizza su livelli più alti del pre-Covid”

L'aumento dei prezzi dei combustibili fossili in seguito alla guerra in Ucraina mette in evidenza la necessità di accelerare la transizione verso l’energia pulita a rinnovabile. Farlo aumenterebbe la sicurezza energetica e aiuterebbe a centrare gli obiettivi sul clima. I governi sono sotto pressione per aiutare i loro cittadini a far fronte al caro prezzi dell’energia e dovrebbero “tenere conto dei limiti di bilancio ma anche dell’emergenza clima”.