Diminuisce la rilevanza della piazza finanziaria elvetica

La piazza finanziaria rimane un fattore importante nella creazione di valore aggiunto in Svizzera. Tuttavia, la performance economica complessiva del paese è cresciuta negli ultimi anni in misura maggiore rispetto al settore finanziario. Gli investimenti sostenibili e la tecnofinanza (FinTech) sono in forte espansione.

Il contributo al valore aggiunto dei servizi finanziari e assicurativi è aumentato da 64,4 a 66,9 miliardi di franchi tra il 2011 e il 2021, indica oggi la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) in una pubblicazione ad hoc. L’anno scorso, i servizi finanziari hanno rappresentato un valore aggiunto di 36,4 miliardi di franchi e i servizi assicurativi di 30,5 miliardi. Nella decade considerata, il prodotto interno lordo (Pil) complessivo della Svizzera è cresciuto più in fretta: la quota delle attività finanziarie nel Pil elvetico è scesa al 9,0% nel 2021, dal 10,0% del 2011. La piazza finanziaria impiega inoltre meno persone rispetto a dieci anni fa: l’organico è sceso a 211’605 da 216’391. La quota rispetto al numero totale di dipendenti è calata al 5,2% dal 5,9%.

Crescono gestione patrimoniale...

Il gettito fiscale della piazza finanziaria continua ad avere un’importanza non trascurabile. Nel 2020 ammontava a 17,1 miliardi di franchi, ovvero l’11,7% delle entrate fiscali totali di Confederazione, Cantoni e Comuni. Nel 2019, tuttavia, era leggermente più alto: 19,3 miliardi, pari al 12,7%. Si è contratto anche il numero di banche operanti in Svizzera: dalle 320 del 2010 si è passati a 243 nel 2020. Il numero di istituti stranieri è sceso a 94 da 154. Invece il volume dei titoli nei depositi dei clienti presso le banche, che funge da indicatore dei patrimoni gestiti sulla piazza finanziaria, è aumentato in due anni a 7904 miliardi di franchi (2021) da 6721 miliardi (2019).