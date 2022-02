Crisi ucraina: sale il petrolio, crolla la borsa di Mosca

Si acuiscono le conseguenze economiche delle tensioni nell’Ucraina orientale. All’indomani del riconoscimento russo dell’indipendenza delle repubbliche di Donetsk e Lugansk , questa mattina l’indice Brent del Mare del Nord ha toccato i 97,51 dollari al barile con un aumento del 2,21%, mentre il Wti ha guadagnato il 3,95% a 94,64 dollari al barile. Oltre alla ripresa economica post pandemica, gli esperti del settore identificavano nella crisi ucraina uno dei motivi principali del vertiginoso aumento del prezzo del carburante. Un crollo si è invece visto alla borsa di Mosca: questa mattina, in apertura, la piazza ha perso oltre l’8%.

Franco svizzero si conferma bene rifugio

Il franco svizzero si rafforza sulle principali monete sulla scia delle tensioni in Ucraina: l’euro ha toccato oggi un minimo a poco più di 1,03 franchi (1,0338), mentre il dollaro è stato scambiato a 0,9150 franchi. La valuta elvetica ha visto il suo valore salire in particolare ieri, tenendo fede alla sua fama di “porto sicuro”, cioè di approdo relativamente meno difficile per gli investitori che vogliono premunirsi nei confronti di crisi incombenti.