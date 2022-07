Commercio estero svizzero da primato

Continua a crescere il commercio estero svizzero, che raggiunge valori da primato: nel periodo aprile-giugno le esportazioni sono salite a 66,2 miliardi di franchi, lo 0,9% in più dei tre mesi precedenti, segnando il miglior trimestre di sempre e l’ottavo consecutivo in progressione.

Anche le importazioni sono aumentate, attestandosi a 58,6 miliardi (+2,4%): il periodo in rassegna si chiude così con un’eccedenza (non da primato, questa: è la più bassa dal 2020) di 7,6 miliardi, emerge dai dati pubblicati oggi dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), cioè l’entità che sino alla fine del 2021 si chiamava Amministrazione federale delle dogane (AFD). Le variazioni indicate sono nominali: in termini reali (cioè corrette dell’effetto dei prezzi) si sono attestate rispettivamente a -0,5% (export) e +0,6% (import).