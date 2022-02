Chi è Vladimir Putin?

Da vent’anni, chiunque nel mondo associa la Russia a lui: a Vladimir Putin. Ma chi è l’uomo definito il nuovo zar di Russia, colui che dopo quasi 80 anni ha riportato la guerra in Europa? Nato a Leningrado nel 1952, unico di tre fratelli sopravvissuto alla guerra, Putin è laureato in legge e per 16 anni è stato funzionario del KGB. La carriera politica inizia nel 1991 a San Pietroburgo. Nel ’96 a Mosca si unisce all’amministrazione dell’allora presidente Boris Eltsin e, nominato primo ministro nel ‘99, impugna le redini della Russia l’anno dopo. Con una parentesi dal 2008 al 2012, attualmente è al suo quarto mandato presidenziale, che dovrebbe concludersi nel 2024.

Spietato e stratega Coraggioso, spietato, stratega, abile menzognero sono gli aggettivi maggiormente utilizzati per descriverlo. Ma per molti è semplicemente un autocrate. A capo di un regime accusato di incarcerazioni, epurazioni, repressione della libertà di stampa e mancanza di elezioni libere. Un dispotismo, quindi, di cui il recente caso di Alexeij Navalny è l’emblema.

Una figura anche amata Ma Putin è anche una figura amata e persino idolatrata da parte del popolo russo. C’è una parola che in patria viene usata per riferirsi a lui: “Muzhic”, ovvero un uomo duro, di carattere, che sa risolvere i “problemi da maschio”.

Stra-ricco? Ma se è vero che, rispetto a chi l’ha preceduto, a inizio millennio Putin ha riscattato l’economia russa, è altresì innegabile che tante sono le ombre sulla sua persona. A cominciare dal patrimonio, frutto di attività che alcuni non esitano a definire illegali. In tal senso, c’è chi pensa che sia Putin la persona più ricca al mondo: sembra che possieda 20 ville, 58 aerei e almeno 5 yacht di lusso.

Meno pragmatico e più emotivo Diversi analisti considerano che con gli anni sia diventato meno pragmatico e più emotivo. Del resto, qualche riferimento al mondo russo e alla necessità di riunificarlo era già stato fatto dopo l’annessione della Crimea. Eppure, c’è chi alla luce dell’invasione di giovedì ritiene che “Putin non sia un pazzo: il suo è un bluff. Un’escalation per rafforzare sé stesso”, sostiene ad esempio l’esperto di relazioni internazionali Michele Testoni.

“Ossessionato e pieno di odio”

Di tutt’altro avviso la giornalista Anne Applebaum, tra i maggiori esperti di questioni sovietiche, intervistata dal Corriere della Sera: “Ho sempre pensato che Putin fosse razionale, a suo modo. Era brutale, magari, ma non si è mai buttato in sfide che non potesse vincere. Oggi è diverso. L’invasione sembra un azzardo. E le tre uscite pubbliche questa settimana erano davvero folli”. E ancora: “Sembra ossessionato e pieno di odio. Non so di cosa abbia paura, se della morte o di perdere il potere”.